А5. Укажите, какое событие не относится к русско-японской войне 1) Сражение при Мук??ене 2) Сражение на о.Сахалин 3) Сражение при Баязете 4) Сражение при Ляояне А6. Министр, возглавлявший русскую делегацию на переговорах в Порт...

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А5. Укажите, какое событие не относится к русско-японской войне 1) Сражение при Мук??ене 2) Сражение на о.Сахалин 3) Сражение при Баязете 4) Сражение при Ляояне А6. Министр, возглавлявший русскую делегацию на переговорах в Портсмуте 1) В.К. Плеве 2) С.Ю. Витте 3) П.А. Столыпин 4) П.Д. Святополк-Мирский А7. «Кровавое воскресенье» произошло в 1) 9 января 1904 г. 2) 9 января 1905 г. 3) 9 января 1906 г. 4) 9 января 1907 г. А8. Какое из названных событий произошло раньше других? 1) восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» 2) восстание на крейсере «Очаков» 3) стачка текстильщиков в Иваново-Вознесенске 4) созыв первой Государственной думы А9. Отметьте, о ком идет речь. Дворянин, политический деятель, лидер октябристов. Один из основателей партии «Союз 17 октября». Депутат, а затем председатель III и IV Государственной думы. 1) П.А. Столыпин 2) П.Н. Милюков 3) М.В. Родзянко 4) Г.Е. Львов А10. Участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с переселение из деревни на свой участок 1) хутором 2) отрубом 3) артелью 4) отрезком А11. Кто из названных ученых является создателем учения о ноосфере? 1) И. Сеченов 2) И. Павлов 3) Н. Жуковский 4) В. Вернадский А12. Какое из перечисленных событий Первой мировой войны произошло в 22 мая 1916 г.? 1) Брусиловский прорыв 2) назначение верховным главнокомандующим императора Николая II 3) Германия объявила войну России 4) в Сербии был убит австрийский наследник В1. Перечислите страны участники Тройственного союза В2. Установите соответствие Державы Цели держав А) Великобритания 1) Сокрушить Германию как главного соперника, вернуть утраченные ранее территории и произвести передел колоний Б) Франция 2) Обеспечить своё лидерство в Европе, разгромив Францию и Англию, а также завоевав европейскую часть России В) Германия 3) Обеспечить контроль над черноморскими проливами, помочь панславянскому движению на Балканах, присоединить часть территории со славянским населением Г) Австро-Венгрия 4) Покончить с Сербией, панславянским движением на Балканах, отторгнуть от России часть её западных территорий Д) Россия 5) Сокрушить Германию как главного соперника, чья растущая мощь и агрессивные устремления угрожали интересам сохранения колониальной империи, военно-морского могущества и экономическим позициям страны в мире В3. Что произошло в: 1) 1894-1917 гг. 2) 1904-1905 гг. 3) 1905-1907 гг. 4) 9 января 1905 г. 5) 14-15 мая 1905 г. 6) сентябрь-октябрь 1905 г. 7) 17 октября 1905 г. 8) декабрь 1905 г. 9) 24 апреля – 8 июля 1906 г. 10) 28 июля 1914 г.

Автор: Гость