Для составления одинаковых гирлянд кипили 15 красных,21 синий и 6 желтых шаров. В каждой гирлянде должно быть одинаковое количсетво шаров каждого цвета. Сколько одинаковых гирлянд можно составить? В каждой гирлянде сколько крас...

Гость: Гость:

6 гирлянд,так как наименьшее кол-во шаров так это жёлтых,поэтому если составить 7 и больше то они не будут одинаковы (ну 6 это максимум). Ну чтобы оставалось как можно меньше красных и синих гирлянд то скорее всего будет 6 таких вот гирлянд:красный, синий, жёлтый,красный, синий (ну такая гирлянда чтобы выглядела красивее).