Для составления одинаковых гирлянд кипили 15 красных,21 синий и 6 желтых шаров. В каждой гирлянде должно быть одинаковое количсетво шаров каждого цвета. Сколько одинаковых гирлянд можно составить? В каждой гирлянде сколько крас...
Математика
Для составления одинаковых гирлянд кипили 15 красных,21 синий и 6 желтых шаров. В каждой гирлянде должно быть одинаковое количсетво шаров каждого цвета. Сколько одинаковых гирлянд можно составить? В каждой гирлянде сколько красных,синих,желтых шаров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 гирлянд,так как наименьшее кол-во шаров так это жёлтых,поэтому если составить 7 и больше то они не будут одинаковы (ну 6 это максимум). Ну чтобы оставалось как можно меньше красных и синих гирлянд то скорее всего будет 6 таких вот гирлянд:красный, синий, жёлтый,красный, синий (ну такая гирлянда чтобы выглядела красивее).
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