Во время соревнований по игре в шашки Костя выиграл 6 раз, а проиграл в двух партия??. Сколько партий он сыграл вничью,если всего он сыграл 12 партий?

Математика

Во время соревнований по игре в шашки Костя выиграл 6 раз, а проиграл в двух партия??. Сколько партий он сыграл вничью,если всего он сыграл 12 партий?

Автор: Гость