Во время соревнований по игре в шашки Костя выиграл 6 раз, а проиграл в двух партия??. Сколько партий он сыграл вничью,если всего он сыграл 12 партий?
Математика
Во время соревнований по игре в шашки Костя выиграл 6 раз, а проиграл в двух партия??. Сколько партий он сыграл вничью,если всего он сыграл 12 партий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+2=8 12-8=4 партии)))))
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