Ф. Ф. петрушевский первый русский цветовод утверждал что из материальных красок н??иболее подходит по чистоте тона к спектральным: киноварь, жёлтый хром, зелёная веронеза, ультрамарин. для каких спектральных цветов обозначеных ...
Другие предметы
Ф. Ф. петрушевский первый русский цветовод утверждал что из материальных красок н??иболее подходит по чистоте тона к спектральным: киноварь, жёлтый хром, зелёная веронеза, ультрамарин. для каких спектральных цветов обозначеных ньютоном как простые петрушевский не указал материальную краску
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не точно знаю, но думаю: 1,4,6 Если я вам помогла заранее не за что
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Другие предметы
Переведите пожалуйста с русского на татарский вот эти предложения : Осенние каникулы длятся всего неделю, иногда десять дней. Не успеваешь толком о...
Математика
Максим рухався зі швидкістю 5 км/годин, а Віктор зі швидкістю 4 км/годин. На скільки більше часу витратив Віктор, ніж Максим на шлях довжиною 20 км?