Ф. Ф. петрушевский первый русский цветовод утверждал что из материальных красок н??иболее подходит по чистоте тона к спектральным: киноварь, жёлтый хром, зелёная веронеза, ультрамарин. для каких спектральных цветов обозначеных ...

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Ф. Ф. петрушевский первый русский цветовод утверждал что из материальных красок н??иболее подходит по чистоте тона к спектральным: киноварь, жёлтый хром, зелёная веронеза, ультрамарин. для каких спектральных цветов обозначеных ньютоном как простые петрушевский не указал материальную краску
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Я не точно знаю, но думаю: 1,4,6 Если я вам помогла заранее не за что
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