Какие трехзначные числа можно написать , используя только ци фры 0, 2
Математика
Какие трехзначные числа можно написать , используя только ци фры 0, 2
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1 вариант)200 2 вариант)202
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