Вычислите значение выражения 5ctg 13/2п+2cos 21п/4+2sin 41п/4
Математика
Вычислите значение выражения 5ctg 13/2п+2cos 21п/4+2sin 41п/4
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