Купили 60 тетрадей , причём тетрадей в клетку было в 2 раза больше , чем тетрадей в линейку. Сколько купили тетрадей в линейку? Сколько - в клетку?

Математика
Купили 60 тетрадей , причём тетрадей в клетку было в 2 раза больше , чем тетрадей в линейку. Сколько купили тетрадей в линейку? Сколько - в клетку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В линейку - 20 тетр. В клетку - 40 тетрадей.
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