Купили 60 тетрадей , причём тетрадей в клетку было в 2 раза больше , чем тетрадей в линейку. Сколько купили тетрадей в линейку? Сколько - в клетку?

Математика

Купили 60 тетрадей , причём тетрадей в клетку было в 2 раза больше , чем тетрадей в линейку. Сколько купили тетрадей в линейку? Сколько - в клетку?

Автор: Гость