Напиши окончание менің Отан Сенің отан сіздің отан оның отан

Қазақ тiлi
Напиши окончание менің Отан Сенің отан сіздің отан оның отан
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Автор: Гость
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Гость:
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