Напиши окончание менің Отан Сенің отан сіздің отан оның отан
Қазақ тiлi
Напиши окончание менің Отан Сенің отан сіздің отан оның отан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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