Поезд выехал из города А И ехал 5 часов со скоростью 84 километров час оставшийся путь до города X в 5 раз меньше Каково расстояние от города А до города Б

Математика

Поезд выехал из города А И ехал 5 часов со скоростью 84 километров час оставшийся путь до города X в 5 раз меньше Каково расстояние от города А до города Б

Автор: Гость