Поезд выехал из города А И ехал 5 часов со скоростью 84 километров час оставшийся путь до города X в 5 раз меньше Каково расстояние от города А до города Б

Математика
Поезд выехал из города А И ехал 5 часов со скоростью 84 километров час оставшийся путь до города X в 5 раз меньше Каково расстояние от города А до города Б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*84+5*84:5=504 км между городами
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