Составить коллективный рассраз

Гость: Гость:

Шёл Максим со школы и ему на встречу в далеке идут 2 мальчика это были Миша и Петя Максим их не узнал из далека. Вот они уже близко и Максим понял что это его лучшие друзья Миша и Петя они учились в 2классе вместе с Максимом но по какой то причине Миша с Сетей не ходили сегодня в школу и когда они подошли друг к другу Максим сказал: -А почему вы сегодня в школу не ходили?-мальчики ответили -Да просто не охотно было вот и не пошли. -А разве так можно?-удивлённо спросил Максим. Миша ответил:-конечно можно! Кто же нас заставляет ходить в школу? -А мама разве не заставляет? Спросил Максим. Мишка отвечил: -А мамы сегодня до вечера не будет. Вот вместо того чтобы идти в школу я лучше погуляю. -А ты Петя чего молчишь? Почему в школу не ходил?:задал вопрос Максим Пете. Петя отвечает: А мы с Мишей оба решили не ходить в школу. Понятно.-сказал Максим. И пошёл в сторону дома.