1. определить падеж существительных 2. раставить запятые : В Россию приглашаются талантливые архитекторы, скульпторы, живописцы. Тема подошел к няниной постели поднял лежавшую на полу коробочку с серными спичками взял горсть их...
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1. определить падеж существительных 2. раставить запятые : В Россию приглашаются талантливые архитекторы, скульпторы, живописцы. Тема подошел к няниной постели поднял лежавшую на полу коробочку с серными спичками взял горсть их к себе в карман на цыпочках прошел через детскую и вышел в столовую.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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