1. определить падеж существительных 2. раставить запятые : В Россию приглашаются талантливые архитекторы, скульпторы, живописцы. Тема подошел к няниной постели поднял лежавшую на полу коробочку с серными спичками взял горсть их...

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Архитекторы, Скульпторы, живописцы, Тема. Именительный падеж В Россию, коробочку, горсть,карман, детскую, столовую. Винительный падеж. На полу. Дательный падеж. Спичками -Творительный падеж. Тема подошел к няниной постели, поднял лежавшую на полу коробочку с серными спичками, взял горсть их к себе в карман, на цыпочках прошел через детскую и вышел в столовую