28-т+35=53 please пожалуйста попогитэ
Математика
28-т+35=53 please пожалуйста попогитэ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28-т+35=53 28-t=18 t=10
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