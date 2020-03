13. The plane is ... than train. A)Fast B)The fast. C)Faster. D)Slowly. E)The slowlest. 14. Translate the world Russian "Environment" A) Ули??а. B) Окружающая среда. С) Фабрика. D) Загрязнения. Е) Мусор. 15. Составьте слово...

Английский язык

13. The plane is ... than train. A)Fast B)The fast. C)Faster. D)Slowly. E)The slowlest. 14. Translate the world Russian "Environment" A) Ули??а. B) Окружающая среда. С) Фабрика. D) Загрязнения. Е) Мусор. 15. Составьте слово: Y, i, d, a, r. A) iadyr. B) irday. C) diary. D) yiard. E) dyria. 16. Глагол в форме Present Indefinite: A) Driving. B) Drive. C) Drove. D) Driven. E) Drived. 17. Выберите слово, правильно составленное из следующих букв: s, e, h, t, l, o, c. A) cehotel. B) hesclot C) teclosoh D) eltohsc E) clothes 18. What is the longest river ... the world? A) off. B) at. C) on. D) in. E) with. 19. Общий вопрос к предложению: They have been asked to protect the environment from pollution. A) Have been they asked to protect the environment from pollution? B) Did they have been asked to protect the environment from pollution? C) Did they been asked to protect the environment from pollution D) Have been asked they to protect the environment from pollution? E) Have they been asked to protect the environment from pollution? 20. Прилагательное в данной группе слов: A) Son. B) Sunshine. C) Sunny. D) Sun. E) Song. 21. Лишним является: A) Plate. B) Fork. C) Carrot. D) Spoon. E) Knife. 22. Подходящее по смыслу слово: ... is a good film on TV tonight A) There. B) He. C) Their. D) She. E) They're. 23. Выберите верное соответствие: Country - nationality - capital: А) The USA -American - New Yonk C) China - Chin - Peking B) Canada - Canadian - Ottawa D) Japan - Japan - Tokio E) Australia - Australian - Wellington 24. Выразите одним словом: People go in for sports tgere. A) forest B) gymnasium C) footbal D) school E) canteen 25. Слово, противоположное по значению: "Finish". A) Open B) Eat C) Begin D) Drop E) write

