Дубровский составить цитатный план 6 главы

Гость: Гость:

1)Рассуждения Дубровского о своем будущем. 2)Размышления у портрета матери. 3)Письма матери, адресованные отцу, написанные во время Турецкого похода. 4)Встреча с Архипом-кузнецом. 5)Приказ Дубровского вывести всех своих людей из дома и пожечь его. 6)Архип не выполнил приказ Дубровского открыть двери дома, а наоборот их запер. 7)Отъезд Дубровского. 8)Архип спасает кошку.