Решите систему уравнений 2x^2+y=4 4x^-y=2

Алгебра
Решите систему уравнений 2x^2+y=4 4x^-y=2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Метод алгебраического сложения:   2X^2+y=4 -                    4x-y=2 ------------------------ 2x^2+4x=6 2x^2+4x-6=0|:2 x^2+2x-3=0 D=(-2)^2+3*4=4+12=16 x1,2=-2(+-)_/D/2a x1=(-2+4)/2=1 x2=(-2-4)/2=-3 3)выражаем у либо из первого уравнения,либо из 2 ого: y=4-2x^2 4)x1=1 y1=4-2*1^2 y1=2 5)x2=-3 y2=3-2*3^2=3-18=-16 (1;2)и(-3;-16)-решение системы Ответы:(1;2)и(-3;-16)
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