Простое/сложное предложение? Найти грамматическую основу(основы) "При мысли вел??кой, что я человек, всегда возвышаюсь душою"

Русский язык

Простое/сложное предложение? Найти грамматическую основу(основы) "При мысли вел??кой, что я человек, всегда возвышаюсь душою"

Автор: Гость