Простое/сложное предложение? Найти грамматическую основу(основы) "При мысли вел??кой, что я человек, всегда возвышаюсь душою"
Русский язык
Простое/сложное предложение? Найти грамматическую основу(основы) "При мысли вел??кой, что я человек, всегда возвышаюсь душою"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простое предложение Возвышаюсь.
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