Синтаксический разбор предложения. Помогите пожалуйста Застывшими пальцами исписал мичман в книжке первую страничку.

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Кто? мичман( подлежащие) Что сделал? исписал(сказуемое) Исписал Чем? Пальцами(дополнение) пальцами какими ?застывшими ( определение) исписал где? в книжке( объстаятельство) Исписал сколько? страничку ( объстаятельство) страничку какую? первую(определение) ( повест ,невоскл, распр, прост,)