Синтаксический разбор предложения. Помогите пожалуйста Застывшими пальцами исписал мичман в книжке первую страничку.
Русский язык
Синтаксический разбор предложения. Помогите пожалуйста Застывшими пальцами исписал мичман в книжке первую страничку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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