Для варенья взяли 1,5 кг ягод и 2 кг сахара. В каком отношении по массе были взяты ягоды и сахар?
Математика
Для варенья взяли 1,5 кг ягод и 2 кг сахара. В каком отношении по массе были взяты ягоды и сахар?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вся масса: 1,5+2=3,5 кг Отн. ягод: 1,5/3,5 = 15/35 = 3/7 Отн. сахара: 2/3,5 = 20/35 = 4/7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение-расуждение По теме "Книга -наш друг и советчик "помогите пожалуйста срооочнаааа. пожалуйста не с интернета
Математика
Сейчас до сегодяшней полуночи осталось в двое больше времени, чем 9ч назад дополудня. Через сколько ч наступит полночь?
Русский язык