Для варенья взяли 1,5 кг ягод и 2 кг сахара. В каком отношении по массе были взяты ягоды и сахар?

Математика

Для варенья взяли 1,5 кг ягод и 2 кг сахара. В каком отношении по массе были взяты ягоды и сахар?

Автор: Гость