Сочинение-расуждение По теме "Книга -наш друг и советчик "помогите пожалуйста срооочнаааа. пожалуйста не с интернета

Гость: Гость:

Открывая книгу я вступаю в разговор с моим лучшим другом и надежным советчиком. В книге мы узнаём много интересного и полезного для нас. Книга не когда тебе не будет врать а только говорить правду.С книгой надо быть аккуратным, ведь она очень легко может повредиться.Книги бывают разными, и можно подобрать себе ту, которая тебе по душе.Вообще книги хорошие друзья.