Сочинение-расуждение По теме "Книга -наш друг и советчик "помогите пожалуйста срооочнаааа. пожалуйста не с интернета

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Сочинение-расуждение По теме "Книга -наш друг и советчик "помогите пожалуйста срооочнаааа. пожалуйста не с интернета
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Открывая книгу я вступаю в разговор с моим лучшим другом и надежным советчиком. В книге мы узнаём много интересного и полезного для нас. Книга не когда тебе не будет врать а только говорить правду.С книгой надо быть аккуратным, ведь она очень легко может повредиться.Книги бывают разными, и можно подобрать себе ту, которая тебе по душе.Вообще книги хорошие друзья.
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