Запиши новые слова поменяв местами слоги камыш ,кабан

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Запиши новые слова поменяв местами слоги камыш ,кабан
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Камыш-мышка кабан-банка
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