Для вещества , имеющего строение н3с-сн2-сн2-сн2-сн2-сн3, составьте молекулярную форм??лу и запишите структурные формулы а) трех его изомеров б) трех гомологов . назовите вещества по систематической номенклатуре.

Химия

Для вещества , имеющего строение н3с-сн2-сн2-сн2-сн2-сн3, составьте молекулярную форм??лу и запишите структурные формулы а) трех его изомеров б) трех гомологов . назовите вещества по систематической номенклатуре.

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