Для вещества , имеющего строение н3с-сн2-сн2-сн2-сн2-сн3, составьте молекулярную форм??лу и запишите структурные формулы а) трех его изомеров б) трех гомологов . назовите вещества по систематической номенклатуре.

Химия
Для вещества , имеющего строение н3с-сн2-сн2-сн2-сн2-сн3, составьте молекулярную форм??лу и запишите структурные формулы а) трех его изомеров б) трех гомологов . назовите вещества по систематической номенклатуре.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молекулярная формула С6Н14 гексан. 2. Гомологи: C7H16 гептан,структурная ф-ла:H3C-CH2 -CH2 - CH2 - CH2 -CH2 -СН3С5Н12 пентан, структурная ф-ла: Н3С - СН2 - СН2 - СН2 - СН3С4Н10 бутан, структурная ф-ла: Н3С - СН2 - СН2 - СН3Изомеры:           СН3                            | 1)СН3-СН-СН2-СН2-СН3 - 2-метилпентан                           СН3                          |2)СН3-СН2-СН-СН2-СН3 - 3-метилпентан               СН3   СН3                 |      |3)СН3-СН-СН-СН3 - 2,3-диметилбутан  

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