Для вывоза продукции весом 4800Т использовали поезда , составленные каждый из 32 ваг??нов. В каждый вагон погрузили по 30Т продукции. Сколько поездов потребовалось? по действиям
Математика
Для вывоза продукции весом 4800Т использовали поезда , составленные каждый из 32 ваг??нов. В каждый вагон погрузили по 30Т продукции. Сколько поездов потребовалось? по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 30*32=960 2. 4800:960=5 Ответ: потребовалось 5 поездов
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