Для вывоза продукции весом 4800Т использовали поезда , составленные каждый из 32 ваг??нов. В каждый вагон погрузили по 30Т продукции. Сколько поездов потребовалось? по действиям

Математика

Для вывоза продукции весом 4800Т использовали поезда , составленные каждый из 32 ваг??нов. В каждый вагон погрузили по 30Т продукции. Сколько поездов потребовалось? по действиям

Автор: Гость