План первой части дон кихота!¡!!!

Литература
План первой части дон кихота!¡!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Дон Кихот отправляется на подвиги.  2. Посвящение в рыцари.  3. Временное возвращение.  4. Опись библиотеки.  5. Самый великий подвиг Дон Кихота.  6. Рыцарь Печального Образа. 
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