План первой части дон кихота!¡!!!
Литература
План первой части дон кихота!¡!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Дон Кихот отправляется на подвиги. 2. Посвящение в рыцари. 3. Временное возвращение. 4. Опись библиотеки. 5. Самый великий подвиг Дон Кихота. 6. Рыцарь Печального Образа.
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