Каков был уровень развития медицины в древнем вавилоне
История
Каков был уровень развития медицины в древнем вавилоне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошим , они знали лечение около к 500 болезней
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