Найдите: А)2/3от18 Б)9/19от38 В)5/7от14/15 Г)0,8от120 Д)0,3от0,6 Е)20%от13 Ж)45%от1целых 1/9
Математика
Найдите: А)2/3от18 Б)9/19от38 В)5/7от14/15 Г)0,8от120 Д)0,3от0,6 Е)20%от13 Ж)45%от1целых 1/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)18/3=6; 6×2=12 Б)38/19=2; 2×9=18 В)14/15 : 7 = 2/15; 2/15×5=2/3 Г)120×0,8=96 Д)0,6×0,3=0,18 Е)13×0,2=2,6 Ж)10/9 × 45/100=45/90=0,5
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