Согласились ли разбойники прекратить разбойничать и уехать с Дубровским за границу?

Литература
Согласились ли разбойники прекратить разбойничать и уехать с Дубровским за границу?
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