Как назывались части человеческого тела в старину? ланиты- рамена- перст- длань- жерело- В зарание спасибо)

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Как назывались части человеческого тела в старину? ланиты- рамена- перст- длань- жерело- В зарание спасибо)

Автор: Гость