Как назывались части человеческого тела в старину? ланиты- рамена- перст- длань- жерело- В зарание спасибо)

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Как назывались части человеческого тела в старину? ланиты- рамена- перст- длань- жерело- В зарание спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ланиты - щеки рамена - плечо перст - палец длань - рука жерело - горло
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