♥умоляю♥надо решить.надо до завтра.очень срочно!!Иначе вылетаю!!!!!СРОЧНО
Математика
♥умоляю♥надо решить.надо до завтра.очень срочно!!Иначе вылетаю!!!!!СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/7-13/35=15/35-13/35=2/35 8/15+2/25=40/75+6/75=46/75 1/7-1/8=8/56-7/56=1/56 3/8+7/72=27/72+7/72=34/72=17/36 13/20-3/8=26/40-15/40=11/40
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