Встановіть відповідність між областями та їх сусідами 1. Вінницька 2. Тернопіль??ька 3. Запорізька 4. Сумська А. Донецька Б. Чернігівська В. Закарпатська Г. Рівненська Д. Кіровоградська
География
Встановіть відповідність між областями та їх сусідами 1. Вінницька 2. Тернопіль??ька 3. Запорізька 4. Сумська А. Донецька Б. Чернігівська В. Закарпатська Г. Рівненська Д. Кіровоградська
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1-д 2-г 3-а 4-б и в лишнее я так понимаю
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