Какие сведения о занятиях вавилонян вы узнали из документа??

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Древний Вавилон был очень густонаселённым мегаполисом, на всех не хватало частных домов. Многие жители арендовали помещения, самой ценной вещью в сырцово-кирпичных домах считались двери, выполненные из дерева. Въезжая в дом, арендатор привозил собственные двери.В перерывах между тяжким трудом и молитвами, жители древнего Вавилона вели достаточно бурную жизнь. Они судились, торговали, спекулировали, подыскивали выгодные оброки своим рабам. Пока слуги работали, богатые господа ломали голову, как бы провести свой досуг. У них для этого были довольно широкие возможности – в городе Вавилоне располагались публичные дома и трактиры, а также заведения, которые позже переименуют в клубы.Трактирщицы нередко совмещали свои обязанности с профессией проститутки, а разбой считался специальностью. Древний Вавилон был единственным городом, где любой желающий мог получить диплом «мастера преступных дел».Вавилон, конечно, в первую очередь был не развратно-разбойно-ростовщическим городом, а родиной ремесла и науки, центром театра и оригинальных диалогов. Жители Древнего Вавилона являлись также законодателями «всемирной» моды. Первые правители города совмещали в своей одежде аккадские и шумерские традиции – плащ был шумерским, а на голове они носили шапку – тюрбан, отдалённо напоминавший убор египетских царей.Одежды горожан Древнего Вавилона отличались яркостью – в то время были в моде синий и красный цвета. Костюмы обильно украшала вышивка. Среди женского населения пользовалась популярностью косметика, а также украшения – браслеты, серьги, перстни, ожерелья, изготовленные из золота и драгоценных камней.Славился город Вавилон своими мастерами – скульпторы, этот загадочный город Вавилон... художники, златокузнецы и резчики, ткачи и люди всех профессий ценились очень высоко. Они нашли себе пристанище в других странах, после падения Древнего Вавилона. Но особой властью и неприкосновенностью пользовались жрецы, которые должны были вести астрономические наблюдения, совершать обряды, а также готовить «молодые кадры» себе на смену. Почётной обязанностью жрецов было проведение празднования Нового года, который отмечали во время весеннего равноденствия.К новогоднему празднику в городе Вавилоне всегда относились с особым почтением – даже в те времена, когда правление страной переходило к чужеземцам. Ни персидские, ни ассирийские цари никогда не пропускали этого праздника. Напротив, они считали себя обязанными исполнять все ритуалы, с ним связанные. Если правитель не мог самолично посетить город Вавилон, то вместо его приезжали «заместители», которых выбирали из числа родственников.Падение Древнего ВавилонаЭто событие происходило не единожды, в сущности, историки не могут прийти к общему соглашению, какой из завоевателей нанёс окончательный удар. Предположительно это были парфяне, захватившие страну в 140 году до н. э. После этого события город ещё некоторое время оставался большим и богатым, но постепенно пришёл в полное запустение.Жители города Вавилона не верили, что однажды враги смогут захватить их. По легенде, когда город осаждали персы, то горожане дразнили их: «Зачем вы праздно сидите и не уходите? Вы овладеете нашим городом, когда мул ожеребится!» И ровно через год и семь месяцев у Зопира сына некоего Мегабиза ожеребилась мулица…