Нить Ариадны,откуда взялся этот фразеологизм, когда, что означает где используется(пример)
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Нить Ариадны,откуда взялся этот фразеологизм, когда, что означает где используется(пример)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот известный фразеологизм пришел к нам из древнегреческого мифа об афинском герое Тезее. Ариадна, дочь критского царя Миноса, помогла Тезею, прибывшему из Афин, сразиться с ужасным Минотавром. С помощью клубка ниток, который дала Тезею Ариадна, тот сумел выбраться из знаменитого лабиринта, в котором обитал Минотавр после победы над этим чудовищем. Переносное значение выражения нить Ариадны: -средство выйти из затруднения -руководящее начало -путеводная нить Пример: Предприимчивые мальчишки, вооружившись факелами, катушками ниток и едой, опускались в огромную пещеру… Иногда «нить Ариадны» рвалась, и «путешественников» выручал любитель-спелеолог… отлично знающий Спасский лабиринт...
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