Нить Ариадны,откуда взялся этот фразеологизм, когда, что означает где используется(пример)

Гость: Гость:

Этот известный фразеологизм пришел к нам из древнегреческого мифа об афинском герое Тезее. Ариадна, дочь критского царя Миноса, помогла Тезею, прибывшему из Афин, сразиться с ужасным Минотавром. С помощью клубка ниток, который дала Тезею Ариадна, тот сумел выбраться из знаменитого лабиринта, в котором обитал Минотавр после победы над этим чудовищем. Переносное значение выражения нить Ариадны: -средство выйти из затруднения -руководящее начало -путеводная нить Пример: Предприимчивые мальчишки, вооружившись факелами, катушками ниток и едой, опускались в огромную пещеру… Иногда «нить Ариадны» рвалась, и «путешественников» выручал любитель-спелеолог… отлично знающий Спасский лабиринт...