Помогите решить)) заранее спасибо #1 Выполните умножение а) 6/25*20/21 б) 40/7*14/5 в) 5/13*39 г) 3/16*4 д) 3 целых 3/5*1 целых 1/9 е) 2 целых 14/15*6 целых 6/11*11 #2 Найдите объём прямоугольного параллелепипеда, ес...

Математика

Помогите решить)) заранее спасибо #1 Выполните умножение а) 6/25*20/21 б) 40/7*14/5 в) 5/13*39 г) 3/16*4 д) 3 целых 3/5*1 целых 1/9 е) 2 целых 14/15*6 целых 6/11*11 #2 Найдите объём прямоугольного параллелепипеда, если а=1 целых 2/3; В=2 целых 2/5; С=6

Автор: Гость