Помогите решить)) заранее спасибо #1 Выполните умножение а) 6/25*20/21 б) 40/7*14/5 в) 5/13*39 г) 3/16*4 д) 3 целых 3/5*1 целых 1/9 е) 2 целых 14/15*6 целых 6/11*11 #2 Найдите объём прямоугольного параллелепипеда, ес...
Математика
Помогите решить)) заранее спасибо #1 Выполните умножение а) 6/25*20/21 б) 40/7*14/5 в) 5/13*39 г) 3/16*4 д) 3 целых 3/5*1 целых 1/9 е) 2 целых 14/15*6 целых 6/11*11 #2 Найдите объём прямоугольного параллелепипеда, если а=1 целых 2/3; В=2 целых 2/5; С=6
Ответ(ы) на вопрос:
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А)8/35 б)16 в)15 г)3/4 д)2 е)96 2.1 целая 2/3+2 целая 2/5+6
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