Допоможуть скласти власну казку про діда олійника

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Допоможуть скласти власну казку про діда олійника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заголовок дід олійник Був колись дід олійник і було в нього 3 сина. І зібрав їх разом и сказав ви стали дорослі часто вам бути самостійними. І відпустив дід їх на цілий рік з дому.П прийшли вони до даму и принесли гостинець для діда 1 син приніс коштовності 2 син приніс їжу її хватило не душе довго.А 3 син приніс книшки и дід сказав що це був самий кращий гостинець
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