Почему обстаятельство назвали обстаятельством
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Почему обстаятельство назвали обстаятельством
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Обстоятельство – второстепенный член предложения, который обозначает место, время, причину, образ действия и др. и отвечает на вопросы где? когда? почему? как? и др. Моя мать потащила её (куда?) куда-то (М. Горький). 2. Обстоятельства чаще всего выражены:существительным в косвенном падеже с предлогом или без предлога;Жил (где?) в лесу; говорил (как?) с восторгом. наречием; Жил (как?) весело. местоимением-наречием; Поехал (куда?) туда. деепричастием; Сидел (как?)отвернувшись. инфинитивом. Вышел (с какой целью?) освежиться.
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