Почему обстаятельство назвали обстаятельством

Русский язык
Почему обстаятельство назвали обстаятельством
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Обстоятельство – второстепенный член предложения, который обозначает место, время, причину, образ действия и др. и отвечает на вопросы где? когда? почему? как? и др. Моя мать потащила её (куда?) куда-то (М. Горький).   2. Обстоятельства чаще всего выражены:существительным в косвенном падеже с предлогом или без предлога;Жил (где?) в лесу; говорил (как?) с восторгом.   наречием; Жил (как?) весело. местоимением-наречием; Поехал (куда?) туда.   деепричастием; Сидел (как?)отвернувшись.   инфинитивом. Вышел (с какой целью?) освежиться.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какие необходимые для жизни человека процессы не может осуществить его организм ?? почему? Какие функции необходимы для жизни человека, он вынужден...
Ответить
Русский язык
Нить Ариадны,откуда взялся этот фразеологизм, когда, что означает где используется(пример)
Ответить
Другие предметы
Растения предсказывающие погоду
Ответить
Математика
Помогите решить)) заранее спасибо #1 Выполните умножение а) 6/25*20/21 б) 40/7*14/5 в) 5/13*39 г) 3/16*4 д) 3 целых 3/5*1 целых 1/9 ...
Ответить
Литература
Допоможуть скласти власну казку про діда олійника
Ответить