Наиболее обобщенно земная поверхность изображена на следующих географических картах А) на мировых картах и картах полушарий Б)на мелкомасштабных картах В) на крупномасштабных картах Г) на картах государств и их частей

География

Наиболее обобщенно земная поверхность изображена на следующих географических картах А) на мировых картах и картах полушарий Б)на мелкомасштабных картах В) на крупномасштабных картах Г) на картах государств и их частей

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