Какова роль твери в процессе становления великорусской государственности

История
Какова роль твери в процессе становления великорусской государственности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тверь стала вторым центром Руси, как и Москва. Проходила борьба между двумя родами этих городов, победу в которой одержал московский род.
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