Утворіть фразеологізми вибравши з дужок потрібне слово, поясніть їх значення: Наламати (дерев, дров, парканів), кусати (хліб, яблуко, лікті), з’їсти (м'ясо, собаку, ковбасу), винаходити (двигун, велосипед, ракету).
Українська мова
Утворіть фразеологізми вибравши з дужок потрібне слово, поясніть їх значення: Наламати (дерев, дров, парканів), кусати (хліб, яблуко, лікті), з’їсти (м'ясо, собаку, ковбасу), винаходити (двигун, велосипед, ракету).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наламати дров кусати лікті з'їсти собаку винаходити ракету
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Наиболее обобщенно земная поверхность изображена на следующих географических картах А) на мировых картах и картах полушарий Б)на мелкомасштабны...
Химия
Русский язык