Утворіть фразеологізми вибравши з дужок потрібне слово, поясніть їх значення: Наламати (дерев, дров, парканів), кусати (хліб, яблуко, лікті), з’їсти (м'ясо, собаку, ковбасу), винаходити (двигун, велосипед, ракету).

Українська мова
Утворіть фразеологізми вибравши з дужок потрібне слово, поясніть їх значення: Наламати (дерев, дров, парканів), кусати (хліб, яблуко, лікті), з’їсти (м'ясо, собаку, ковбасу), винаходити (двигун, велосипед, ракету).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наламати дров кусати лікті з'їсти собаку винаходити ракету
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