Выполните действие на сколько 36 больше 4,6,9.
Математика
Выполните действие на сколько 36 больше 4,6,9.
Ответ(ы) на вопрос:
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36-4=32 36-6=30 36-9=27
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