Длина прямоугольника на 5 см больше ширины, а его площадь равна 24 см^2. Найдите стор??ны прямоугольника.
Математика
Длина прямоугольника на 5 см больше ширины, а его площадь равна 24 см^2. Найдите стор??ны прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х ширина 24/х длина 24/x=x+5 х^2+5x-24=0 D=25+96=121 x=(-5-11)/2 не удовлетв тк >0 x=(11-5)/2=3 ответ:3 см и 8 см
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