У меня есть малодежная карта виза ,но туда не установлен мабильный банк .Могу ли я ??аказывать с Интернета . Например (Aliexpress )

Право

У меня есть малодежная карта виза ,но туда не установлен мабильный банк .Могу ли я ??аказывать с Интернета . Например (Aliexpress )

Автор: Гость