У меня есть малодежная карта виза ,но туда не установлен мабильный банк .Могу ли я ??аказывать с Интернета . Например (Aliexpress )
Право
У меня есть малодежная карта виза ,но туда не установлен мабильный банк .Могу ли я ??аказывать с Интернета . Например (Aliexpress )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отсутствие мобильного банке не является преградой для пользования картой в сети Интернет
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