Расположите числа в порядке возрастания: а)arcsinП\6;arcsin 0,8;arcsin(-0,3); б)arcctg(-10);arcctg 1,9;arcctg 52 10 класс.Спасибо
Математика
Расположите числа в порядке возрастания: а)arcsinП\6;arcsin 0,8;arcsin(-0,3); б)arcctg(-10);arcctg 1,9;arcctg 52 10 класс.Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)0<arcsin(-0,3)<0,5; arcsinП\6=0,5; arcsin 0,8 примерно 0,5* √3; б) arcctg 1,9=-0,5; arcctg 52 =0; arcctg(-10)=3;
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