Определите скорость оседания эритроцитов в плазме крови, предполагая, что эритро??иты имеют шарообразную форму диаметром 8 мкм. Плотность крови равна 1060 кг/м*3, а плотность вещества эритроцитов 1090 кг\м*3

Физика

Определите скорость оседания эритроцитов в плазме крови, предполагая, что эритро??иты имеют шарообразную форму диаметром 8 мкм. Плотность крови равна 1060 кг/м*3, а плотность вещества эритроцитов 1090 кг\м*3

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