Определите скорость оседания эритроцитов в плазме крови, предполагая, что эритро??иты имеют шарообразную форму диаметром 8 мкм. Плотность крови равна 1060 кг/м*3, а плотность вещества эритроцитов 1090 кг\м*3
Физика
Определите скорость оседания эритроцитов в плазме крови, предполагая, что эритро??иты имеют шарообразную форму диаметром 8 мкм. Плотность крови равна 1060 кг/м*3, а плотность вещества эритроцитов 1090 кг\м*3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расположите числа в порядке возрастания: а)arcsinП\6;arcsin 0,8;arcsin(-0,3); б)arcctg(-10);arcctg 1,9;arcctg 52 10 класс.Спасибо
Русский язык
Как назывались части человеческого тела в старину? ланиты- рамена- перст- длань- жерело- В зарание спасибо)