В цветочный киоск привезли цветы 1/4 часть всех цветов составили гвоздики.Их было 30.Сколько всего цветов привезли

Математика
В цветочный киоск привезли цветы 1/4 часть всех цветов составили гвоздики.Их было 30.Сколько всего цветов привезли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30-1/4 от всего количества, то есть 25%, значит всего 120
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