Помогите,логическая загадка

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Помогите,логическая загадка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сколько туристов живет в этом лагере?Четверо, список дежурных на 4, на подстилке лежит 4 ложки и 4 тарелки.  2. Когда они сюда приехали: сегодня или несколько дней назад?Не сегодня, между палаткой и деревом успела образоваться паутина. И дежурит не Коля (он сидит возле рюкзака с буквой «К»)  3. На чем они сюда приехали?На лодке. Возле дерева стоят вёсла. Это советская загадка, а в то время машин не было в столь большом количестве.  4. Далеко ли от лагеря до ближайшего селения?Вряд ли, ребята привезли с собой живую курицу. Селение недалеко.  5. Откуда дует ветер: с севера или юга?На дереве длиннее ветки на южной стороне, а короче — на северной. А теперь можно посмотреть на пламя костра — оно «тянется» на север. Следовательно ветер южный.  6. Какое сейчас время дня?Утро, так как тень подает на запад => солнце светит с востока.  7. Куда ушел Шура?Шура ушёл ловить бабочек. Видно сачок за кустами, падающий на бабочку.  8. Кто был вчера дежурным? (Назовите по имени.)Итак, Шура ушёл за бабочками, Коля сидит возле рюкзака с буквой "К". Ещё один мальчик — фотографирует. Прямо видим рюкзак с буковкой «В», в котором лежит штатив. Следовательно, фотографа зовут на букву «В» — Вася. Методом исключения — сегодня дежурит Петя. Значит вчера дежурил Коля.  9. Какое сегодня число какого месяца?Сегодня дежурит Петя 8. И 8 августа. Арбузы в августе. Хоть арбузы есть и в сентябре, но на август также указывают бабочки и не опавшая листва 
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