Поясніть лексичне значення слів будьласка.

Гость: Гость:

ЗАГА́ЛЬНИЙ, а, е. 1. Який стосується, торкається всіх, усього, поширюється на всіх, на все в цілому. СПІ́ЛЬНИЙ, а, е. 1. Який належить усім або багатьом. ДЕКОРАТИ́ВНИЙ, а, е. 1. Призначений для оздобл . БІЛІТИ, по, ієш, недок. 1. Ставати, робитися білим, світлим. БІЛИТИ, білю, білиш, недок., перех. 1. Робити білим, покриваючи розчином крейди, вапна і т. ін.