Подберите к каждому из имён существительных по два имени прилагательных с против??положным значением .Образец. Сложный вопрос-простой, вопрос,....Слова:вопрос,ответ,дом.тополь,ботинок,портфель,пёс...Одно из словосочетаний измен...
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Подберите к каждому из имён существительных по два имени прилагательных с против??положным значением .Образец. Сложный вопрос-простой, вопрос,....Слова:вопрос,ответ,дом.тополь,ботинок,портфель,пёс...Одно из словосочетаний измените по падежам запишите,выделяя окончания имён прилагательных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хороший плохой ответ , большой, двухэтажный дом , красивый , большой тополь , один , большой ботинок, тяжелый, легкий портфель, умный , хороший пес
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