Подберите к каждому из имён существительных по два имени прилагательных с против??положным значением .Образец. Сложный вопрос-простой, вопрос,....Слова:вопрос,ответ,дом.тополь,ботинок,портфель,пёс...Одно из словосочетаний измен...

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Подберите к каждому из имён существительных по два имени прилагательных с против??положным значением .Образец. Сложный вопрос-простой, вопрос,....Слова:вопрос,ответ,дом.тополь,ботинок,портфель,пёс...Одно из словосочетаний измените по падежам запишите,выделяя окончания имён прилагательных.

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