4 Первые 100 км автомобиль ехал со скоростью 50 км/ч, следующие 240 км − со скоростью 60 км/ч, а последние 200 км − со скоростью 100 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. 5 Собственная скорость ...

Математика

4 Первые 100 км автомобиль ехал со скоростью 50 км/ч, следующие 240 км − со скоростью 60 км/ч, а последние 200 км − со скоростью 100 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. 5 Собственная скорость теплохода равна 25 км/ч, скорость течения реки равна 5 км/ч. Теплоход проплыл 6 часов по течению реки и 4 часа против течения. Найдите среднюю скорость теплохода на протяжении всего пути.

Автор: Гость