4 Первые 100 км автомобиль ехал со скоростью 50 км/ч, следующие 240 км − со скоростью 60 км/ч, а последние 200 км − со скоростью 100 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. 5 Собственная скорость ...
Математика
4 Первые 100 км автомобиль ехал со скоростью 50 км/ч, следующие 240 км − со скоростью 60 км/ч, а последние 200 км − со скоростью 100 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. 5 Собственная скорость теплохода равна 25 км/ч, скорость течения реки равна 5 км/ч. Теплоход проплыл 6 часов по течению реки и 4 часа против течения. Найдите среднюю скорость теплохода на протяжении всего пути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя скорость - весь путь/всё время. 4) Найдем время. Первые 100 км - 100/50=2 часа. След. 240 км - 240/60=4 часа. Посл. 200 км - 200/100=2 часа. Все t=2+2+4=8 часов. Все S=100+200+240=540 км. средняя скорость - 540/8=67.5 км/час 5) Скорость по течению - 30км/ч, понятно, думаю, против - 20км/ч S по течению - 6*30=180км S против течения - 4*20=80 км средняя скорость=(180+80)/(4+6)=260/10=26км/ч ответ: 4)67,5 кмч 5) 26 кмч
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