Длина-5см ширина-(6+X) Периметр-? Площадь-?
Математика
Длина-5см ширина-(6+X) Периметр-? Площадь-?
Ответ(ы) на вопрос:
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Р=(а+ь)*2 - т.е. сумма сторонР=(5+6+х)*2=(11+Х)*2=22+2ХS=a*b 5*(6+х)=30+5х
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