Длина коридора прямоугольной формы 6м а ширина на 2м меньше. найди периметр и площадь этого коридора
Математика
Длина коридора прямоугольной формы 6м а ширина на 2м меньше. найди периметр и площадь этого коридора
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