Познач правильни висловлювання? 1.Остача иноди доривне дильнику 2.довжина сторо??и прямокутника доривнюе його площи, подилений на довжину другои сторони 3.Чим бильше зменшуване, тим бильша ризниця. Сори, не нашла укр. регис...
Математика
Познач правильни висловлювання? 1.Остача иноди доривне дильнику 2.довжина сторо??и прямокутника доривнюе його площи, подилений на довжину другои сторони 3.Чим бильше зменшуване, тим бильша ризниця. Сори, не нашла укр. регистр. Спасибо
Ответ(ы):
Гость:
1 - невірно 2- вірно 3- якщо від"ємник один і той же, то при більшому зменшуваному буде більша різниця. наприклад: 8-5=3 9-5=4 але 9-7=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начерти окружность, проведи в ней диаметр и соедени концы диаметра с любой точкой окружности. Проверь, какого вида треугольник получился?
Математика
1. Ціну на товар, який коштував 1500 грн, спочатку зменшили на 20 %, а потім нову ціну зб??льшили на 20 %. Якою є ціна товару після двох переоцінок...
Физика
1. Электрочайник имеет надпись 220 В, 60 Вт. Какая сила тока течет в спирали чайника? 2. Найти работу тока за 10 минут микроволновой печи, если м...
Русский язык
Срочнее срочного помогите очень срочно при срочно. Придумайте слово с приставкой под и суффиксами ов и ик. Кроме подосиновик и подберёзовик
Русский язык